Rinnovo automatico o nuovo accordo: Jovic verso la permanenza

Luka Jovic è stato sicuramente una sorpresa nel corso di questa stagione. L'attaccante serbo è approdato al Milan quasi come soluzione di fortuna, con l'ufficialità arrivata circa un'ora prima della chiusura della sessione estiva di mercato. Non era stato accolto con gran favore dai tifosi rossoneri che sognavano Taremi o un profilo di livello maggiore. E i primi mesi in rossonero sono stati sicuramente incolore. Da dicembre in avanti ha cominciato a giocare con più continuità e si è rivelato un importante arma a gara in corso, per tutto il resto della stagione.

Il bottino di 9 gol, con pochi minuti nelle gambe, è molto importante per un attaccante di riserva. Dovendo già intervenire sul mercato per comprare la punta del futuro e perdendo Olivier Giroud che andrà al Los Angeles FC, il Milan pensa alla permanenza dell'attaccante serbo. Da contratto, il club rossonero a fine stagione può praticare l'opzione di rinnovo automatico di un anno per Jovic. In alternativa si può lavorare, tra club ed entourage del calciatore, a un nuovo accordo a lungo termine. Qualunque sia la forma, la sostanza non dovrebbe cambiare: Luka Jovic va verso la permanenza al Milan. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.