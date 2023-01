Rinnovo Bennacer, la clausola attivabile dal 2024 e per un periodo determinato

MilanNews.it

Come riportato oggi da Tuttosport e come ribadito dalla redazione di MilanNews.it questa mattina (QUI) nel contratto che Ismael Bennacer firmerà questo pomeriggio a Casa Milan è presente, come del resto in quello attuale, una clausola dal valore di 50 milioni. Questa sarà attivabile però solamente dall'estate del 2024 e solamente per un periodo determinato di tempo: nello specifico i primi 15 giorni di luglio che sono, verosimilmente, le prime due settimane di apertura del mercato estivo.