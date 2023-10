Rinnovo Krunic, ecco la differenza tra domanda e offerta

La Gazzetta dello Sport questa mattina parla di Rade Krunic e del suo rinnovo di contratto. Il bosniaco, prossimo al rientro dopo un periodo ai box per infortunio, ha avviato le trattative con il club per prolungare il suo accordo che attualmente vale poco più di un milione e scade nel 2025. La richiesta del calciatore, secondo la rosea, è di 3 milioni netti mentre il Milan oggi non super i 2.5 milioni. La distanza non sembra incolmabile e soprattutto c'è tempo per venirsi incontro.