Rinnovo Krunic: richiesta troppo alta per il Milan. Serviranno nuovi incontri

È in fase di stallo il rinnovo di Rade Krunic. Come riportato da Tuttosport, il bosniaco vorrebbe rinnovare con uno stipendio in linea con quella che era stata la proposta turca del Fenerbahce da 3/3,5 milioni di euro all'anno, ma il Milan è disposto ad arrivare a cifre sopra i 2 milioni (più bonus).

Tra le parti c'è distanza e serviranno nuovi incontri per capire se si arriverà ad un punto d'incontro. Se così non dovesse essere, non è da escludere che in estate le strade del Milan e Krunic si possano dividere.