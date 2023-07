Rinnovo Milan-BMW, Stylsvig: "È attraverso partnership come questa che possiamo aspirare a valorizzare ulteriormente i nostri brand a livello internazionale"

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha dichiarato dopo il rinnovo della partnership tra il club rossonero e BMW: "Come il nostro Club, che connette ed emoziona oltre 500 milioni di tifosi in tutto il mondo, BMW è uno dei marchi più riconoscibili a livello globale, capace di andare ben oltre il settore dell'automotive. È attraverso partnership come questa che possiamo aspirare a valorizzare ulteriormente i nostri brand a livello internazionale, beneficiando dei punti di forza, delle conoscenze e delle competenze l'uno dell'altro".