Riprende il Consiglio di Lega, si decide su Genoa-Torino

(ANSA) - MILANO, 01 OTT - Il Consiglio straordinario di Lega serie A è ripreso oggi alle 13. Ieri, era stato aggiornato dopo alcune ore. Attesa la decisione sulla partita Genoa-Torino che potrebbe essere rinviata a causa dell'emergenza Covid. La Lega dovrà esprimersi - non oggi - sul protocollo Uefa che consente di giocare qualora ci sia la disponibilità di 13 giocatori compreso un portiere. Il caso Genoa (15 positivi) è anomalo anche rispetto all'applicazione del protocollo, i giocatori negativi infatti non hanno potuto allenarsi in quanto il centro sportivo è stato momentaneamente chiuso per consentire la sanificazione. (ANSA).