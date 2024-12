Ripresa a Santo Stefano per il Cagliari. Sarà il primo avversario in campionato del Milan nel 2025

(ANSA) - CAGLIARI, 24 DIC - Vigilia di corsa e sudore in campo, Natale a casa. Ma a Santo Stefano di nuovo ad Assemini. Poche feste, sabato alle 18 c'è l'Inter alla Unipol Domus. E il Cagliari deve provare a fare punti anche in una partita sulla carta impossibile. La classifica, a parte il ritorno in corsa del Venezia grazie proprio alla vittoria con i rossoblù, non è cambiata. Anche il Como, come le altre concorrenti per la salvezza, ieri non ha fatto passi avanti, sconfitto dall'Inter. Il Cagliari, nel frattempo, deve anche prepararsi alla scossa emotiva del cambio di allenatore in casa Monza, avversario dei rossoblù il giorno prima dell'Epifania nell'ultima giornata del giorne di andata. Nicola, in vista della gara di sabato con l'Inter, deve di nuovo pensare alla sostituzione di Luvumbo. L'attaccante angolano sta lavorando a parte: è in ripresa, ma con i nerazzurri non ci sarà. Ormai obiettivo e speranza sono rivolti al Monza.

Il tecnico in questi giorni sta anche valutando le condizioni di Mina, uscito prima della fine dell'ultima gara con il Venezia. Per il difensore colombiano c'è il solito problema al polpaccio da gestire con attenzione e oculatezza per evitare eventuali lunghi stop. Mina potrebbe essere schierato comunque con l'Inter: i prossimi giorni saranno decisivi. Allenamenti fondamentali anche per capire quale sarà il modulo anti Inter. Nicola potrebbe tornare al 4-3-1-2. Ma c'è anche la tentazione di mettersi a specchio con un 3-5-2 simile a quella visto domenica contro il Venezia. Insistendo su Gaetano seconda punta vicino a Piccoli. Oppure schierando direttamente due attaccanti puri e quindi con Piccoli e Lapadula insieme. E con Pavoletti uomo dell'ultima mezz'ora. (ANSA).