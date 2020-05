Ripresa Serie A, Repubblica: "Un positivo blocca tutto: i club vanno in pressing per rivedere il protocollo"

L'edizione odierna di Repubblica titola così in merito alla ripresa della Serie A: "Un positivo blocca tutto: i club vanno in pressing per rivedere il protocollo". In caso di un nuovo positivo, il protocollo prevede l'isolamento per il malato, mentre tutta la squdara andrebbe in ritiro per 14 giorni senza poter giocare partite. Visto il calendario molto fitto, non ci sarebbe poi tempo per recuperare queste gare e quindi la Lega Serie A vorrebbe chiedere al governo di modificare questa parte del protocollo altrimenti c'è il rischio concreto di non riuscire a terminare il campionato.