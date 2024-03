Rischio di sottovalutare lo Slavia? Pioli: "No. Sarà un avversario diverso rispetto a San Siro"

Il Milan si gioca a Praga il passaggio del turno ai quarti di finale di Uefa Europa League in casa dello Slavia Praga. All'andata i rossoneri si imposero per 4-2 grazie ai gol di Giroud, Reijnders, Loftus-Cheek e Pulisic, che saranno tutti e quattro titolari visto che l'allenatore rossonero è intenzionato a mandare in campo la formazione dei titolarissimi. Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa all'Eden Stadion.

I primi 30' dell'andata sono stati equiliubrati. Che lezione avete tratto?

"Abbiamo lavorato su quello spezzone di partita, siamo pronti ma allo stesso tempo penso che sarà un avversario diverso".

Il Milan rischia di sottovalutare la partita per i due gol di vantaggio che ha?

"Non c'è il rischio. Abbiamo un discreto vantaggio con una prestazione di determinazione e qualità. Loro sono abituati ad attaccare tanto, con intensità, ma questo vuol dire provare a trovare più spazi".