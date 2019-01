Rissa in gara U.19,doppio 0-3 a tavolino

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Sono state punite entrambe con la sconfitta per 0-3 le squadre u.19 protagoniste di una rissa che ha costretto l'arbitro a interrompere la partita a 20' dal termine. Così ha deciso il giudice sportivo sulla sfida del 15 dicembre della Coppa Varese fra le squadre Juniores di Aurora Induno e Lonate Pozzolo, macchiata da una colluttazione con calci, pugni e spintoni che ha coinvolto la maggior parte dei calciatori. L'arbitro è riuscito a identificare solo alcuni dei responsabili e per consolidata giurisprudenza sportiva quando l'interruzione della partita è imputabile a giocatori di entrambe le squadre, è inutile stabilire chi abbia dato origine alla rissa. Le squadre sono rimaste senza la soglia minima di 7 giocatori per continuare la gara e il giudice ha ritenuto le due società responsabili, deliberando per entrambe il ko a tavolino, 50 euro di ammenda, e squalificando fino al 10 febbraio per atti violenti un giocatore dell'Induno e due del Lonate Pozzolo, e un altro del Lonate Pozzolo fino al 27 gennaio.