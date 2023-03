Ritorno al vecchio modulo? Pioli: "Torneremo a quattro quando servirà per affrontare certe squadre"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Udinese, commentando anche la possibilità di ritornare a schierare la difesa a quattro: "Non stiamo giocando con un difensore in più. Anche quando giocavamo a quattro, l'esterno destro seguiva il terzino avversario e il nostro terzino destro si accentrava, facendo una difesa a tre. L'importante è continuare a comandare le partite. Torneremo a quattro quando servirà per affrontare certe squadre. L'importante è giocare bene".