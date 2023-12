Ritorno di Ibra? Il pensiero di Milito: "Sempre importante avere ex giocatori con la sua esperienza"

Nell'edizione di Sunday Night Square al termine della tredicesima giornata di Serie A, su DAZN, è stato ospite l'ex attaccante dell'Inter e del Genoa Diego Milito. Tra i tanti argomenti di discussione anche il possibile ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic, questa volta in veste di dirigente o consulente, ancora non è chiaro.

Queste le parole di Milito in merito a un possibile ritorno di Ibra in società: "Sempre importante avere degli ex giocatori con l’esperienza di Ibra, un punto di riferimento, soprattutto per i più giovani. È davvero importante".