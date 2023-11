Ritorno di Ibra? Marchegiani: "Preferisco criticare Pioli sulle scelte tattiche piuttosto che mettere in dubbio la sua capacità di gestione"

vedi letture

Luca Marchegiani, nel corso del Club di Sky Sport 24, è intervenuto in merito alle voci su un possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic in società. Una soluzione che, per l'ex portiere di Serie A, non va bene per come sta venendo pubblicizzata: "Ho un’enorme stima per Ibrahimovic. Tu puoi anche fare una visita, come quella dopo il derby, ma non devi farla passare come una visita che ha fatto diventare il Milan forte mentalmente.

Come se l’allenatore non avesse carisma o personalità per gestire: stiamo parlando di un allenatore che fa questo lavoro da trent’anni e si è confrontato con situazioni di ogni tipo. Preferisco criticare Pioli, se devo farlo, su alcune scelte tattiche piuttosto che mettere in dubbio la sua capacità di gestire ed essere un riferimento dal punto di vista caratteriale".