Ritorno ottavi Europa League: il programma. Milan subito, poi Roma e Atalanta

Si riporta di seguito il programma del ritorno degli ottavi di Europa League, con il palinsesto televisivo riportato da oasport.it:

Ore 18.45 Villarreal-Olympique Marsiglia (andata 0-4)

Ore 18.45 Rangers-Benfica (andata 2-2)

Ore 18.45 West Ham-Friburgo (andata 1-0)

Ore 18.45 Slavia Praga-Milan (andata 2-4) – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Sport 4K (213) e in streaming su DAZN, NOW e SkyGO

Ore 21.00 Atalanta-Sporting Lisbona (andata 2-2) – diretta su Sky Sport Calcio (202) e in streaming su DAZN, NOW e SkyGO

Ore 21.00 Brighton-Roma (andata 0-4) – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Sport 4K (213) e in streaming su DAZN, NOW e SkyGO

Ore 21.00 Bayer Leverkusen-Qarabag (andata 2-2)

Ore 21.00 Liverpool-Sparta Praga (andata 5-1)