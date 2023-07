Ritrovo a colazione e allenamento a seguire oggi per il Milan a Milanello

Come riportato da acmilan.com, la squadra rossonera si ritroverà oggi nel Centro Sportivo di Milanello per colazione, e a seguire svolgerà l'allenamento.

IL REPORT DI IERI

Ieri ritrovo a Milanello per pranzo per la prima sessione di lavoro settimanale per il gruppo rossonero, che ha usufruito di un giorno e mezzo di riposo dopo l'inizio degli allenamenti.

La prima parte del lavoro è stata impostata e sviluppata in palestra. L'allenamento è proseguito poi sul campo ribassato, con una esercitazione tecnico-tattica a cui hanno assistito anche il Vicepresidente Onorario Franco Baresi e il Brand Ambassador Daniele Massaro.