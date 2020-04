Riunione Spadafora-FIGC. Il Ministro: "Nei prossimi giorni la decisione sugli allenamenti"

Si è da poco conclusa la riunione in video conferenza tra il Ministro per le Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, e tutte le componenti della FIGC in merito al Protocollo elaborato dalla Commissione medico scientifica della Federazione.

La riunione, che è durata dalle 12 alle 14, ha permesso di approfondire gli aspetti legati alla possibile ripresa degli allenamenti nella massima sicurezza per atleti e tecnici delle società sportive.

Al termine dell’incontro il Ministro ha così commentato: “Ringrazio tutti i partecipanti alla riunione: ho ascoltato con grande attenzione le diverse posizioni emerse e nei prossimi giorni, dopo un confronto con il Ministro della Salute e il Comitato tecnico scientifico, emaneremo le disposizioni aggiornate in merito alla possibilità e alle modalità per una ripartenza degli allenamenti”.

Alla riunione hanno partecipato:

Gabriele Gravina, Presidente F.I.G.C.

Marco Brunelli, Segretario Generale F.I.G.C.

Cosimo Sibilia, Vice Presidente Vicario FIGC e Presidente Lega Nazionale Dilettanti

Renzo Ulivieri, Presidente Associazione Italiana Allenatori Calcio

Paolo Dal Pino, Presidente Lega Calcio serie “A”

Paolo Balata, Presidente Lega Calcio serie “B”

Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro

Damiano Tommasi, Presidente Associazione Italiana Calciatori

Marcello Nicchi, Presidente Associazione Italiana Arbitri

Maurizio Casasco, Presidente Federazione Medico Sportiva

Paolo Zeppilli, Presidente Commissione Medico Scientifica della F.I.G.C.:

Francesco Vaia, Esperto della Commissione