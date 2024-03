Riva, l'ultimo numero di Linus celebra Rombo di Tuono

vedi letture

(ANSA) - CAGLIARI, 04 MAR - Un omaggio a Gigi Riva anche dal mondo dei fumetti. Il numero di marzo della storica rivista Linus è dedicato, a partire dalla copertina, a Rombo di Tuono. Una scelta sostenuta dal direttore, Igort, celebre autore di fumetti, cagliaritano del quartiere di San Benedetto. Il ritratto di copertina è firmato da Andrea Serio, "mentre tra le pagine - si legge nella presentazione del numero sui social - Giuseppe Sansonna ne racconta l'importanza a partire dal suo volto cinematografico e Otto Gabos (altro cagliaritano tifoso rossoblu, ndr) firma un racconto intimo del ricordo di un lontano Juventus-Cagliari della storica stagione 1969/1970.

A ripercorrere il rapporto tra Riva e la Sardegna è l'articolo di Giorgio Porrà mentre Gigi Garanzini ricorda le straordinarie doti calcistiche e umane del campione in occasione della stesura del volume "Mi chiamavano Rombo di Tuono". Nello speciale è possibile rileggere anche il leggendario articolo del 1976 di Gianni Brera che saluta con commozione il ritiro dal calcio di Riva, e quello di Gianni Mura che lo definisce 'hombre vertical' per "sottolinearne la rettitudine e la tenacia di mister no". Ci sono i fumetti, con "Gigi Riva. Il campione risorto" firmato nel 1972 da Sergio Toppi e Franco Manocchia, "Giggi" di Massimo Giacon e le illustrazioni firmate da Roberto Baldazzini, Sergio Vanello, Sergio Algozzino e Nino Cammarata. (ANSA).