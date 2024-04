Rivalità con Pippo Inzaghi? Gilardino: "C'era una concorrenza atomica"

Alberto Gilardino, ex attaccante del Milan, che in rossonero ha vinto anche una Champions Leauge, e attuale tecnico del Genoa, è stato il protagonista dell'ultima puntata di Storie di Serie A, format di interviste a cura di Alessandro Alciato per Radio Serie A. Nel corso della chiacchierata, il tecnico rossoblù non ha potuto non parlare della sua esperienza da giocatore del Milan: "Il destino ha voluto che giocassi in una società e una squadra in quel momento più forte in Europa. Abbiamo vinto quello che c’era da vincere, è stato un percorso bellissimo. Ho scelto il Milan perché avevo già dato la mia parola al dottor Galliani".

Gilardino poi parla della sua rivalità-amicizia con Pippo Inzaghi ai tempi: "Con Pippo c’è stata una concorrenza atomica in quegli anni perché il Milan aveva sempre attaccanti incredibili siccome si giocava su più fronti. Le rose erano sempre molto ampie. L’importante è essere sé stessi, leali, corretti con il gruppo. Non si può essere amicissimi di tutti, ma quando sei dentro il gruppo devi lottare per il tuo compagno, la rabbia per farlo con lui".