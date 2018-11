River-Boca si giocherà l'8 o 9/12 fuori dall'Argentina

(ANSA) - ASUNCION, 27 NOV - La finale di ritorno di Coppa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors si giocherà l'8 o il 9 dicembre in una sede ancora da stabilire ma fuori dell'Argentina. E' l'indicazione che emerge dall'incontro in corso ad Asuncion, in Paraguay, dei vertici della Conmebol con i presidenti dei due club. Questo nonostante l'opposizione del Boca che continua a a non voler giocare e chiede la vittoria a tavolino. Come possibili sedi della finale, spuntano le ipotesi Miami e Doha.