River Plate con 25 positivi al Covid. Squadra senza portieri a 2 giorni dalla sfida di Libertadores

Si complica ancora di più la situazione in casa River Plate. Si registrano ulteriori cinque casi positivi al Covid: Lucas Beltrán, Flabian Londoño Bedoya, Gonzalo Montiel, Leonardo Ponzio e Alex Vigo si aggiungono a una lista che comprendeva già 15 giocatori. Compresi i membri dello staff il club rende noto che sono complessivamente 25 i casi positivi. Il tecnico Marcelo Gallardo può contare solo su 10 giocatori e non ha portieri a disposizione. Fra due giorni la squadra giocherà una partita fondamentale di Copa Libertadores contro i colombiani del Santa Fe. Per questo motivo, vista la particolarità del ruolo e in conformità con le disposizioni in materia di sostituzione per infortunio in qualsiasi momento durante la competizione, il club ha fatto richiesta alla CONMEBOL di sostituire Alan Leonardo Díaz e Agustín Gómez nella lista dei giocatori schierabili.