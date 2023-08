Rivera: "Io Ct? Mi propongo. Mancini doveva andar via dopo la Macedonia"

Gianni Rivera, bandiera e leggenda rossonera, domani festeggerà i suoi 80 anni e questa mattina è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Il Golden Boy ha affrontato il tema del nuov Ct della Nazionale, giudicando anche Mancini: "Mi ha colpito il modo (in cui Mancini ha lasciato, ndr). Ha mandato una mail, una pec. Mah... Doveva andar via prima (dopo l'eliminazione con la Macedonia, ndr), come aveva fatto Edmondo Fabbri quando abbiamo perso in Inghilterra con la Corea nel 1966. Se mi chiamano, vado subito. Anzi, mi propongo per fare il c.t.

Sono qui, sono libero. Allenavo quando andavo in campo da giocatore. Perché non farlo dalla panchina? È anche più riposante. Esperienza? Non ne ho bisogno, per vent’anni ho fatto spesso l’allenatore in campo. E poi sono nato sapendo già cosa fare"