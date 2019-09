Rivera: Mi piacerebbe allenare in A

(ANSA) - ROMA, 25 SET - "Sono sempre milanista, ma adesso soffriamo, soffriamo. Vorremmo tutti essere davanti all'Inter che, per ora, sembra più forte, ma chissà che durante il campionato le cose non cambino...". Così Gianni Rivera, 'bandiera' milanista e neoallenatore, intervenuto a 'Un giorno da Pecora', su RadioRai. "Dove mi piacerebbe allenare? Dipende da chi mi chiamerà, gli allenatori vengono scelti, raramente scelgono - aggiunge Rivera, che ha preso il patentino di Coverciano a 76 anni -. Se mi piacerebbe andare al Milan? In questo momento l'allenatore c'è già". Ma si sente pronto per allenare in serie A? "Certo, altrimenti non avrei preso il patentino", ha chiuso l'ex 'Golden boy' del calcio italiano.