Rivera perde la causa contro il Milan: i cimeli dell'ex 10 rimarranno al Museo di San Siro

L'ex leggenda rossonera Gianni Rivera era in causa con il Milan per una situazione legata ad alcuni cimeli risalenti alla sua carriera in rossonero, oggi conservati e messi in mostra nel San Siro Museum, nei pressi dello stadio. L'ex golden boy, secondo quanto riporta oggi Il Giorno, riteneva "abusiva l’utilizzazione della propria immagine perché fatta senza il suo consenso e a scopo di lucro".

Se inizialmente era stata data ragione a Rivera con il Milan condannato a una multa di 200.000 euro, la sentenza è stata ribaltata in Appello. Giunta in Cassazione per volere di Rivera e i suoi legali, la sentenza è stata confermata in favore del club rossonero. Secondo i giudici l'esposizione dei cimeli di Rivera non è strumentalizzata ad altri fonti di guadagne, ha scopo didattico e il prezzo del biglietto di 7 euro non è eccessivo e in linea con l'offerta dell'intero museo.