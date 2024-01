Rivoluzione arbitri in Premier: spiegheranno le decisioni del Var in tempo reale

Rivoluzione in Premier League per quanto riguarda la classe arbitrale: i direttori di gara, dalla prossima stagione, dovrebbero infatti spiegare le decisioni prese tramite l'ausilio del Var in presa diretta, subito sul campo tramite un microfono, un po' come accade nel rugby. La decisione definitiva non è ancora stata presa: la conferma ufficiale dovrebbe arrivare dall'Assemblea Generale, in programma a marzo, poi toccherà ai club di Premier esprimersi: se ci sarà l'ok definitivo si partirà con la sperimentazione dalla prossima stagione.

Alcuni test erano già stati condotti in varie parti del mondo nello scorso anno, in particolare nel campionato messicano e nella Coppa di lega portoghese. Il capo degli arbitri inglesi, l'ex fischietto Howard Webb, è stato tra i principali sostenitori di questa rivoluzione, che garantirebbe una maggiore trasparenza e limiterebbe, almeno in teoria, i dubbi e le polemiche.