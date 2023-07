Rivoluzione azzurra: Nunziata nuovo ct dell'Under 21, Bollini vice di Mancini

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, si concentra sul valzer delle panchine previsto nelle giovanili azzurre. Il progetto federale - si legge - è già ben delineato: Carmine Nunziata sarà l'erede di Nicolato alla guida della Nazionale Under 21, mentre Alberto Bollini sarà promosso nella Nazionale maggiore come vice del ct Mancini. Attilio Lombardo sarà dirottato nello staff degli azzurrini, Maurizio Viscidi resterà come coordinatore delle giovanili. Da chiarire il nuovo ruolo di Alberico Evani, non più numero due del Mancio.

Buffon e Barzagli possibili nuovi ingressi

La Nazionale potrebbe presto avvalersi di due campioni quali Andrea Barzagli e Gianluigi Buffon. Se la posizione dell'ex difensore è in via di definizione, è più complicata la scelta del capodelegazione in attesa che il favorito, Buffon, decida se accettare la corte saudita o lasciare definitivamente il calcio giocato.