Rivoluzione Var, dalla prossima stagione centro unico a Coverciano

Dal prossimo campionato i 20 tra Var e Avar, che oggi vengono designati ogni settimana sui 10 campi della serie A, si ritroveranno a Coverciano in una sala grande e moderna che sarà allestita al Centro tecnico federale. L’Aia - sottolinea il Corriere della Sera - sta lavorando sul progetto da mesi e ieri è uscita allo scoperto con una nota: "È in avanzata fase di progettazione la realizzazione di un centro Var presso il Centro tecnico di Coverciano". In realtà Coverciano è già organizzata: la novità, che mette l’Italia sullo stesso piano di Germania, Spagna, Portogallo e Olanda, è la creazione di un unico polo con nuovi e più efficaci strumenti tecnologici.