Rizzoli sul gioco effettivo: "Obiettivo è che il tempo giocato sia simile per tutti"

Nicola Rizzoli, ex arbitro di Serie A che ha diretto anche una finale dei Mondiali, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 e si è espresso sulla questione del tempo effettivo di gioco. Le sue parole in merito: "Il gioco effettivo è una cosa importante. Il tempo effettivo è un altro discorso. Le squadre devono giocare sempre più o meno lo stesso minutaggio. L’aumento del recupero ai Mondiali in Qatar è stata una conseguenza dei comportamenti dei giocatori e delle dinamiche in campo. Se una squadra perde tempo, il gioco si allungherà. L’obiettivo è che il tempo giocato sia simile per tutti".