RMA-MIL (2-2) Milan disattento e sulle gambe ora: il Real ne fa 2 in 2 minuti

vedi letture

In due minuti, tra 56esimo e 58esimo, il Real pareggia i conti con un Milan sulle gambe e un po' troppo disattento: prima Carvajal accorcia le distanze con un tiro da fuori non parato, con un errore grave, da Sportiello, poi è Valverde a fare 2-2 sfruttando un errore grossolano in fase di impostazione di Tomori.