RMA-MIL (3-2): Vinicius in contropiede completa la rimonta del Real

Gol del Real all'84esimo. Modric lancia Vinicius, Kjaer se lo perde troppo facilmente. Il brasiliano entra in area e batte Maignan, che per poco non fa il miracolo. Rimonta Real, 3-2.