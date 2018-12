RMC SPORT - Andersinho: "Paquetá è tra i migliori centrocampisti in Brasile, studia l'italiano ed è molto in gamba"

Andersinho Marques, intervenuto a RMC Sport, ha parlato di Paquetá, ultimo arrivo rossonero: "Lui può giocare sia nel 4-4-2 che nel 4-3-3, la sua posizione preferista è il trequartista libero. Non ha una posizione precisa. E' un ragazzo che ha avuto tanti problemi di crescita fino a due anni fa, poi quest'anno nella sua posizione di centrocampista è tra i migliori tre in Brasile. Ha 21 anni, ha segnato 13 gol e tanti assist. Non posso garantire che imparerà la tattica italiana, però sembra molto in gamba, studia l'italiano da mesi. E' data tanto tempo che non un brasiliano non arriva in Italia sapendo già la lingua. E' un aspetto importante. Secondo me verso fine gennaio lo vedremo in campo, forse anche prima".