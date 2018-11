RMC SPORT - Bazzani: "Il Milan deve aumentare la personalità. Contro la Lazio è sempre dura"

Fabio Bazzani, ex attaccante, è intervenuto durante RMC Sport Live Show, parlando così del Milan e della sfida contro la Lazio: "Ibrahimovic? Il tecnico non deve pensarci troppo per non togliere certezze alle squadre. Si può andare a fare risultato comunque, poi deve trovare il sistema da utilizzare con gli uomini che ha. C’è poco ma anche molto da inventare. Ma se hai scelte obbligate, devi vedere qual è il male minore. Con la Lazio è sempre dura, la coperta è corta poi. Il Milan comunque, aldilà di Ibra, deve aumentare la personalità, prendere qualcuno che parli la stessa lingua di Higuain. Il suo nervosismo è anche perché ha giocato a certi livelli, in questo momento fa fatica e subisce tutto. Non ha alzato di molto l’asticella il Milan, c’è solo Higuain. E l’argentino paga anche questo".