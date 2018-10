RMC SPORT - Beneforti: "Milan, tre punti meritati. Ingiusto criticare Gattuso"

Ai microfoni di RMC Sport Live Show, il giornalista Claudio Beneforti ha parlato dei maggiori temi di giornata.

Sulla partita del Milan contro il Genoa

"Il gol è stato fortunato ma era nell’aria, perché stava facendo poco. Prendeva poco Kouamè, Piatek per fortuna no nera in serata. Poi la reazione positiva, ha fatto due-tre parate buone Radu, poi la pressione. Bravo Romagnoli a rimandare dentro la respinta avversaria. Il Milan ha meritato, tre punti importanti per la classifica, ma non è una squadra che ha risolto i propri problemi".

Su Kessié

"Ha giocato da terzino quasi, ma era più alto, visto che c’erano tre centrali. E’ stata un’invenzione di Gattuso importante, perché ha accentrato ancora di più Suso. Era un 3-5-2 con movimenti diversi".

Su Gattuso

"Non è giusto che per ogni risultato negativo venga messo in discussione. Già dentro aspettano due sconfitte di fila per mandarlo via, perché sono già stati avvisati altri giocatori. Quando vivi così, fai male alla squadra, che va in campo nervosa. Lui mi sta sorprendendo, sta facendo meglio di quanto pensavo. Merita almeno di finire la stagione".