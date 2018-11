RMC SPORT - Beneforti: "Sì a Ibra se arriva con l'atteggiamento giusto"

Claudio Beneforti, giornalista, a RMC Sport Live Show: "Milan? Quando certe partite le affronti in un certo modo perché ti sembrano facili poi rischi qualcosa. Il Dudelange ha giocato anche bene finché il Milan è rimasto a guardare. Poi si sono fatti due gol da soli e questo dimostra tutti i limiti. Il Milan non ha fatto bella figura ma considerando tutto è arrivata la vittoria e va bene così. Nel calcio tutti stanno migliorando e se non scendi in campo con la testa giusta rischi la brutta figura".

Se arriva Ibra Cutrone riuscirà a mantenersi il suo spazio?

"Se Ibrahimovic arriva con l'atteggiamento giusto e la voglia di aiutare gli altri allora è un conto se invece pensa di venire in Italia e di giocare sempre può anche creare un problema. Ibra è un giocatore importante ma se arriva con la testa giusta".