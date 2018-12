RMC SPORT - Brambati: "Ibra una sicurezza sotto l'aspetto tecnico, da valutare la condizione fisica"

L’ex calciatore Massimo Brambati, intervenuto sulle frequenze di RMC Sport, ha parlato così del possibile arrivo di Ibrahimovic al Milan: “Su Ibrahimovic è difficile la situazione, bisognerebbe avere i conti del Milan alla mano. I rossoneri secondo me non vogliono spendere tantissimo ora ma devono assolutamente raggiungere il quarto posto e scalzare le altre due pretendenti, che sono Lazio e Roma. Anche se ora i giallorossi li vedo un po’ in ritardo. Credo che Ibra possa anche essere utile ma serve capire la sua condizione atletica. Mi auguro che il Milan, siccome ora ha buonissimi dirigenti, avrà mandato qualcuno in America per vederlo. Egoisticamente, se sono un dirigente e voglio arrivare al quarto posto e credo che questo acquisto mi possa dare la possibilità di arrivarci, non me ne frega niente di oscurare qualcuno in rosa. Di sicuro Ibra, dal punto di vista tecnico farà la differenza, bisogna considerare l’aspetto fisico. Poi, il fatto che il giocatore possa accettare o meno di stare in panchina è un lavoro che deve fare la società, parlargli prima di ingaggiarlo e fargli capire che è uno delle quattro punte e di rimettersi alla decisione dell’allenatore”