RMC SPORT - Bressan a MN: "Ibra-Higuain grandissima coppia, fossi Cutrone imparerei il più possibile. Bakayoko? Più adatto nel 4-4-2"

Mauro Bressan, intervenuto a RMC Sport durante "Milan News", ha detto la sua sull'eventuale coppia d'attacco Ibra-Higuain, su Cutrone e la crescita di Bakayoko.

Su Ibrahimovic-Higuain: "Una coppia importante. Ibrahimovic potrebbe dare un grande aiuto per il Milan anche per la personalità e far crescere i ragazzi. Il Milan ha comunque bisogno di una punta, giocando col 4-4-2 non puoi avere solo Cutrone e Higuain. Cutrone potrebbe essere sacrificato ma Higuain-Ibra sarebbe una grandissima coppia".

Su Cutrone: "Avendo davanti Higuain e Ibrahimovic approfitterei per imparare il più possibile, per come lo vedo come ragazzo è uno che non molla mai. Farà di tutto per imparare e questa cosa lo stimolerà ancora di più".

Su Bakayoko: "Se valeva tutti quei soldi un motivo doveva esserci. Giocare 4-4-2 con due come Kessie-Bakayoko dà molto equilibrio. Giocare 4-3-3 è diverso, magari lì Bakayoko aveva qualche problema in più. A fare la diga in mezzo con Kessie lo vedo più adatto".

Su Gattuso: "All'inizio potevano esserci perplessità, ma Gattuso ha dato senso di appartenenza, si è fatto portavoce dello spirito milanista di un tempo. Grazie a lui e Leonardo e Maldini può tornare in auge lo spirito di un tempo".