RMC SPORT - Bressan a MN: "Se Bakayoko valeva tutti quei soldi un motivo c'era, meglio da diga nel 4-4-2 che come mezz'ala"

Mauro Bressan, intervenuto a RMC Sport durante "Milan News", ha parlato di Tiemoué Bakayoko, provando a spiegare i motivi della crescita dell'ex Chelsea: "Se valeva tutti quei soldi un motivo doveva esserci. Giocare 4-4-2 con due come Kessie-Bakayoko dà molto equilibrio. Giocare 4-3-3 è diverso, magari lì Bakayoko aveva qualche problema in più. A fare la diga in mezzo con Kessie lo vedo più adatto".