RMC SPORT - Ceccarini a MN: "I parametri zero non portano a nulla, il Milan deve anticipare gli investimenti estivi"

Niccolò Ceccarini, intervenuto a RMC Sport durante "Milan News", ha detto la sua in merito al mercato di gennaio che dovrà effettuare il club rossonero: "Il Milan deve aumentare la qualità. Non puoi andare a prendere degli svincolati, che non ti portano a niente. Leonardo e Maldini sanno tecnicamente dove intervenire, ma è evidente che qualcosa faranno. Se vuoi lottare per la Champions devi provare ad anticipare l'investimento che magari era previsto per estate, perchè se no rischi di rimanere fuori".