RMC SPORT - Cerruti: "Milan in ripresa, ora serve vincere per dare continuità"

Alberto Cerruti, intervenuto sulle frequenze di RMC Sport, ha parlato così del Milan: "Dovrebbero spiegarci perché tutti questi infortuni, perché molti sono muscolari. Detto ciò, se il Milan è in ripresa, deve vincere per dare continuità. Sarebbe grave perdere e non qualificarsi per la fase successiva. Il rischio è che il Milan faccia turnover esagerato come all’andata e sia distratto dalla partita contro la Juventus".