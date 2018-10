RMC SPORT - Cerruti: "Milan, non basta Higuain. Gattuso deve restare"

Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, Alberto Cerruti ha parlato di alcuni temi legati al Milan e non solo?

Gattuso contro la Sampdoria si gioca tanto?

"Si gioca tanto ma si giocherà tanto anche contro il Genoa nel recupero di mercoledì, poi andrà ad Udine, poi affronterà la Juventus e si gioca sempre tanto, dovrà condurre con questo clima di precarietà, anche vincendo con la Samp un eventuale passo falso nelle prossime riprensenterebbe il problema".

Se dovesse esonerare Gattuso, non ha soluzioni il Milan per la panchina?

"Né Conte né Donadoni potrebbero elevare il tasso tecnico del Milan che è una squadra sopravvalutata da tutti, qualsiasi allenatore faticherebbe ad arrivare al quarto posto. Non è scontato che l'acquisto di Higuain sia sufficiente, mandare via Gattuso sarebbe un errore, il Milan ha cambiato tanto e non ha risolto i problemi. In campo ci vanno i giocatori e loro sono alla base del problema, la squadra ha solo un Higuain in più e non può risolvere tutti i problemi".

Effetto domino sul presente del Milan?

"Il Milan sconta gli errori della disastrosa compagna acquisti dell'anno scorso, che non ha cambiato il rendimento della squadra. E' arrivato sesto con Montella un traguardo festeggiato e il Milan riparte dalla squadra dell'anno scorso solo con Higuain in più ma se la Juve non avesse preso CR7, Higuain sarebbe ancora a Torino. E' leggermente migliorato rispetto all'anno scorso ma bisogna rendersi conto del parco giocatori e della qualità dei giocatori del Milan".