Fulvio Collovati, intervenuto con i suoi "Collovoti" a RMC Sport, ha dato un'alta valutazione a Patrick Cutrone dopo la prestazione con gol e assist contro la Sampdoria; "Rinascita di Gattuso è partita da Cutrone. Cosa deve fare di più per meritarsi il posto da titolare? Esempio per gli altri giocatori: per lui 7,5".