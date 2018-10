RMC SPORT - Cucchi: "Per la Lazio sarà molto difficile arrivare quarta, ci sono più rivali"

Riccardo Cucchi, intervenuto a RMC Sport, ha detto la sua sulla Lazio, sottolineando che per i biancocelesti sarà complicato raggiungere un piazzamento Champions, obiettivo anche del Milan: "Rispetto all'anno scorso, la Lazio ha perso convinzione. Non la vedo più giocare divertendosi come accadeva la stagione passata. Spero che i biancocelesti riescano ad arrivare al 4° posto, ma sarà molto difficile perché ci sono più rivali".