RMC SPORT - Eranio: "Il Milan può competere per il quarto posto, ha qualcosa in più di Roma e Lazio"

Stefano Eranio, intervenuto a RMC Sport, ha parlato della corsa al quarto posto, mostrandosi fuducioso per quanto riguarda il Milan: "Per quello che ha fatto vedere ieri può benissimo competere, ha battuto il Napoli meritatamente. Secondo me il Milan ha qualcosa in più di Roma e Lazio, quello che doveva trovare lo ha trovato in Piatek. Non dimentichiamoci che Suso non sta facendo quello che ha sempre fatto e Kessie mi sembra un po' in calo, quando cresceranno potrà sicuramente competere".