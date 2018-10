RMC SPORT - Eranio: "Milan, Higuain poco sfruttato. Serve seconda punta"

Stefano Eranio è intervenuto a RMC Sport durante la trasmissione ‘Maracanà’ per parlare del momento in casa rossonera.

Sulla panchina del Milan: si può arrivare in zona Champions?

"Siamo solo all’inizio, deve anche recuperare una partita. Siamo sempre a puntare il dito sull’unico imputato che poi è il tecnico, ma quello che sta facendo Gattuso è chiaro. Io credevo che non ci fosse mai stato un derby così equilibrato, ma invece molti giocatori rossoneri non erano in serata. Ma non si può subito ogni volta dire che si cambia. Serve equilibrio e cercare di vedere quali sono le problematiche. Strutturalmente Inter squadra peggiore da affrontare per il Milan, anche per le doti fisiche. Higuain è stato sfruttato poco e questo è da biasimare. Gioco? Se il tecnico pensa che sia questo il modulo migliore, deve andare avanti. Ma bisogna avere anche un’alternativa. E questo lo sa anche Gattuso. Purtroppo non si è visto questo. Magari Higuain potrebbe andare meglio con una seconda punta accanto. Ma magari così snaturi il sistema di gioco".