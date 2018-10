RMC SPORT - F. Galli: "Ibra al Milan? Non la farei, toglierebbe spazio a Higuain e Cutrone"

Filippo Galli, intervenuto a RMC Sport, ha detto la sua sulla suggestione Ibrahimovic per il Milan: "La società dovrà pensarci bene, con un giocatore così uno tra Higuain e Cutrone dovrà lasciargli spazio. Non si discute la qualità e la forza di Ibrahimovic, ma bisogna tenere presente quello che potrebbe togliere a due giocatori che stanno facendo cose importanti. Se farei questa operazione? No".