RMC SPORT - Fedele: "180 minuti decisivi per Gattuso, non può sbagliare ma i responsabili sono i giocatori"

Furio Fedele, intervenuto a RMC Sport, ha parlato della situazione in casa rossonera: "Le due sconfitte hanno tolto in solo 180' le certezze, sia in campionato che in Europa League. Gattuso è molto battagliero, non può sbagliare né con la Sampdoria né contro il Genoa. Ha lasciato anche tutti perplessi, dicendo di poter soprassedere su alcuni aspetti tattici, come a dire ai suoi giocatori di andare avanti e provare a sfangarla. E' un modo inedito e particolare per esaltare i suoi giocatori. Giovedì aveva dato l'idea di essere vinto, lui ha smentito, dicendo di voler uscire da questa situazione complicata. Con Genoa e Samp sono 180 minuti che valgono il campionato per Gattuso, ma non è che ci sono tante alternative. Conta se dovesse scegliere una squadra sceglierebbe il Real Madrid, l'ipotesi di Donadoni mi sembra remota. Non è da sottovalutare Leonardo che ha fatto bene sia con il Milan che con l'Inter. Potrebbe ampliare le sue mansioni facendo da traghettatore. Le responsabilità sono tutte dei calciatori, ci sono stati degli errori inconcepibili. Nel primo gol subito contro il Betis c'è stata una complicità indiretta tra Zapata, Reina e Romagnoli, un po' come sul gol di Icardi. Sono errori reiterati che dimostrano che i giocatori dal punto di vista mentale non ci sono completamente".