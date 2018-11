RMC SPORT - Fedele a MN: "Spero che il Milan non faccia una brutta fine in Europa League, si è complicato la vita"

Furio Fedele, intervenuto a RMC Sport durante "Milan News", ha detto la sua sul momento dei rossoneri in campionato ed Europa League: "Sabato scorso il Milan era dodicesimo, ora è quarto. E' una squadra lontana dall'essere scintillante, ma è pratica. Si è ripresa buona parte della sfortuna. L'autorete di Romagnoli nasce dall'errore di Bakayoko. Il calcio non è estetica, non sottovalutiamo il pericolo di poter fare una brutta fine in Europa League, il Milan è atteso da due trasferte che saranno due battaglie. Si è complicato in maniera scellerata la vita con il Betis, la sconfitta ci sta tutta. Uscire dall'Europa Leauge mi darebbe molto fastidio, sarebbe una resa".