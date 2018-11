RMC SPORT - Fedele a MN: "Va fatta chiarezza con Montolivo. A gennaio servono due difensori e un centrocampista"

Furio Fedele è intervenuto a RMC Sport durante la trasmissione "Milan News". E' stata l'occasione per parlare dell'attualità in casa rossonera.

Su Montolivo: "Bisogna che si faccia chiarezza tra Montolivo e Gattuso e Montolivo e la società. C'è qualcosa che non funziona. Biglia ha dei problemi abbastanza seri, a centrocampo c'è carestia. Vorrei anche capire quanto potrebbe essere utile José Mauri, mi sembra non abbia mai lasciato il segno quando entrato. Sono situazioni che vanno chiarite, in questo momento c'è bisogno di tutti. Un giocatore fuori rosa viene messo ai margini, è una situazione ibrida. Non prendo le parti di nessuno, ma bisogna capire cosa si vuole fare. Un atteggiamento severo impone delle scelte, non a metà".

Sul Milan: "Sabato scorso il Milan era dodicesimo, ora è quarto. E' una squadra lontana dall'essere scintillante, ma è pratica. Si è ripresa buona parte della sfortuna. L'autorete di Romagnoli nasce dall'errore di Bakayoko. Il calcio non è estetica, non sottovalutiamo il pericolo di poter fare una brutta fine in Europa League, il Milan è atteso da due trasferte che saranno due battaglie. Si è complicato in maniera scellerata la vita con il Betis, la sconfitta ci sta tutta. Uscire dall'Europa Leauge mi darebbe molto fastidio, sarebbe una resa".

Sul mercato: "Bisogna puntare al mercato di gennaio, sarà denso. Paquetà è l'ultimo dei problemi, davanti il Milan è messo bene. A questo Milan servono almeno due difensori centrali, lo stesso Zapata è in scadenza di contratto, e un centrocampista. Servono tre giocatori di spessore, vanno comprati dei calciatori pronti".