RMC SPORT - Fuser a MN: "Bonaventura garantiva 7/8 gol in stagione, quelli di Romagnoli sono stati un caso"

Diego Fuser, intervenuto a RMC Sport durante la trasmissione "Milan News", ha spiegato come, senza Bonaventura, il Milan dovrebbe cercare un centrocampista che porti diversi gol senza affidarsi alle reti dei difensori: "I gol di Romagnoli sono stati un caso, non è un centrocampista. Andrebbe ricercato un centrocampista con caratteristiche di inserimento e la capacità di fare gol. Non so se sia così facile trovarlo, Bonaventura te ne garantiva 7-8 a stagione".