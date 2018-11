RMC SPORT - Ganz a MN: "Cutrone merita il posto ma Ibra serve. Nel 99 vincemmo lo scudetto con me, Weah, Bierhoff, Boban e Leonardo"

Maurizio Ganz, intervenuto a RMC Sport durante Milan News, ha parlato del possibile ruolo di Cutrone in caso di arrivo di Ibrahimovic, facendo un esempio del passato per sottolineare l'importanza di avere più attaccanti: "Cutrone ha dimostrato di meritare il posto da titolare ma ci vogliono giocatori forti per puntare a qualcosa di importante. Con Ibra credo giocheranno a due punte con lui e Higuain, questo è sicuro. Nel 98/99 c'erano cinque punte per due posti, io, Weah, Bierhoff, Boban, Leonardo più Guly e abbiamo vinto il campionato. Non possiamo accontentarci di avere due forti e basta, serve un reparto d'attacco di minimo quattro giocatori".