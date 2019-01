RMC SPORT - Goldoni: "Supercoppa con discriminazione. Accettarla è essere complici"

Eleonora Goldoni, calciatrice 21enne della Nazionale femminile, attualmente in forza alle Lady Buccaneers, club degli Stati Uniti, è intervenuta ai microfoni de La Giovane Italia, programma condotto su RMC Sport da Niccolò Ceccarini e Paolo Ghisoni, commentando in primis le polemiche relative alla disparità di sessi sugli spalti della Supercoppa Italiana che si giocherà in Arabia Saudita: "Parlo prima da donna e poi da calciatrice. Ci sarebbero tante parole da spendere ma basta dire che questa è una discriminazione. Sono d'accordo con Salvini quando dice che non bisogna accettarla altrimenti si diventa complici. È vero che il calcio è maggiormente praticato da maschi ma è seguito sia da donne che da uomini. Spero vivamente che questo gran movimento mediatico aiuti il cambiamento perché, se non si muoverà niente, allora si vivrà nell'ipocrisia: bisogna prendere una posizione e portarla avanti, altrimenti non vedremo mai progressi".